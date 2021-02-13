Вильнюс, , 01:30 — REGNUM Птичий грипп H5N8 обнаружили при исследовании мертвого лебедя в городе Кедайняй в Литве, сообщает литовская санитарно-ветеринарная служба.

По данным ведомства, после выявления случая птичьего гриппа были приняты все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Ранее в Литве уже выявляли случаи заражения H5N8 на птицеферме в Каунасе. Также случаи птичьего гриппа зафиксированы в соседней Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля первый случай высокопатогенного птичьего гриппа был зафиксирован на территории Латвии. Там инфекцию выявили при обследовании двух мертвых лебедей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии выявили первый случай высокопатогенного птичьего гриппа