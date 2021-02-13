Абуджа, , 00:41 — REGNUM Не менее девяти человек погибли и еще троих пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на юго-востоке Нигерии, 12 февраля сообщило издание Vanguard.

ДТП произошло на трассе Калабар-Иту в районе города Окуриканг. Начато расследование по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля трое полицейских стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке Нигерии.

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