Екатеринбург, , 20:27 — REGNUM В Екатеринбурге горят два частных дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Площадь пожара — 270 квадратных метров. Огонь возник в доме на улице Тельмана, 83. Четыре человека смогли эвакуироваться до прибытия пожарных, пострадавших нет.

Огонь тушат 48 пожарных, на месте задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе высотная техника.

«На тушение пожара и защиту соседних строений от огня направлены все силы огнеборцев», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе произошёл сильный пожар в офисном центре на улице Белинского.

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