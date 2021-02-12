Красноярск, , 20:23 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в здании склада по хранению ГСМ в Красноярске, ликвидирован в 23:54 (время местное), сообщили 12 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

К тушению пожара были привлечены 104 человека, 51 из которых — сотрудники МЧС. Задействовано 35 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Советском районе Красноярска вспыхнул сегодня, 12 февраля, в 15:29 (время местное). В 16:35 (время местное) он был локализован.

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