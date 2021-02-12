Нижний Новгород, , 18:48 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов арестовали жителя Канавинского района Нижнего Новгорода, организовавшего нарколабораторию и торговавшего марихуаной. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Выйти на наркоторговца полицейским удалось после того, как они задержали одного из его клиентов — 26-летнего местного жителя, у которого при себе было три пакетика с марихуаной, приобретенных им для личного потребления.

В квартире, собственником которой является родственник задержанного, нижегородские силовики обнаружили и изъяли 12 кустов конопли, 238 граммов листьев конопли, шесть пакетиков с марихуаной и тару с конопляным маслом.

Там же полицейские нашли нарколабораторию — элементы поливочной системы и фильтрации воздуха, осветительные приборы, оборудование для сушки и удобрения.

Против задержанного наркоторговца возбудили уголовное дело о незаконном выращивании, изготовлении и сбыте наркотиков в крупном размере. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет заключения.