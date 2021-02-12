Кетовский район, Курганская область, , 18:07 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор в отношении бывшего главы Кетовского района Александра Носкова. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Судом и следствием установлено, что будучи главой района Носков с июня 2015 года по октябрь 2017-го подписал подрядчику ООО «МультиПласт», не выполнившему условия контракта по строительству водопровода в селе Кетово, документы для оплаты. Таким образом из бюджетов различных уровней ООО «МультиПласт» получило 152 млн рублей.

Александра Носкова суд приговорил по ч.3 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») к шести годам заключения. Помимо этого, ему запрещено в течение трёх лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого Александр Носков был осуждён за взятки, полученные за содействие в незаконном получении земельных участков в Кетовском районе по символической цене. В августе 2017 года суд назначил ему штраф в 3,5 млн рублей.

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