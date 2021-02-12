Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга из-за технологического нарушения на трубопроводе на улице Декабристов без отопления оказались 50 домов. Об этом 12 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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Сообщение о технологическом нарушении на улице Декабристов, 28, лит. Б, поступило на пульт дежурного в 15:35 мск. На место оперативно выехали специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отметили в компании.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 04:15 утра субботы, 13 февраля.

Отметим, в настоящий момент без отопления находятся жители домов на набережной канала Грибоедова, реки Мойки, улицы Декабристов, Фонарного переулка, улицы Казанской, Вознесенского проспекта, переулков Пирогова и Прачечного.

Температура воздуха в Петербурге, по данным на 17:40 мск, составляет минус 14 градусов. Температура воздуха ночью составит −17…−19 градусов.