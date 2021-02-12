Киев, , 17:04 — REGNUM В Соломенском районе Киева на детской площадке днем 12 февраля прогремел взрыв, в результате которого минимум один человек погиб.

Как отмечают украинские СМИ, в МВД уже официально подтвердили гибель мужчины от взрыва, отметив, что обстоятельства трагедии пока еще устанавливаются.

По информации ряда источников, мужчина 1971 г. р., местный житель, подорвал себя гранатой. Отмечается, что рядом с местом ЧП находится детский сад.

Подробных комментариев от силовых ведомств в настоящий момент еще нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе, 11 февраля, в Виннице 31-летний мужчина угрожал работникам кондитерского магазина подрывом взрывчатки. После задержания опасных предметов взрывотехники при нарушителе не обнаружили.