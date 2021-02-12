Сухум, 12 февраля 2021, 16:45 — REGNUM Отключение электричества произошло в трёх районах Абхазии из-за аварии на ЛЭП «Кавкасиони», сообщили 12 февраля в пресс-службе «Черноморэнерго».
Уточняется, что обесточены районы Очамчирский, Гальский и Гулрыпшский, а также восток Ткварчельского района.
Напомним, ЛЭП «Кавкасиони» является собственностью российско-грузинской компании «Сакрусэнерго». Длина ЛЭП составляет 405 км и включает в себя 991 опору, мощность 500 кВ.
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