Стокгольм, , 17:59 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 58 человек. Данная информация была опубликована 12 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 428 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 608 411 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3 834 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 341 656 человек, вторую — 116 206 человек.

По состоянию на 11 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 220 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 4 993 пациента.

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