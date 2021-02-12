Варшава, , 16:35 — REGNUM В Балтийском море у берегов Польши 11 февраля было обнаружено тело военного моряка, который пропал за день до этого во время несения службы на корабле ORP Orkan. Об этом сообщает Onet.pl.

Моряки сообщили в Морскую поисково-спасательную службу, что их сослуживец мог упасть в море с корабля вечером 10 февраля. Спасатели начали поисковые работы, которые длились около суток. В результате мертвый унтер-офицер был найден.

В поисковой операции приняли участие семь подразделений ВМФ Польши и три подразделения Морской поисково-спасательной службы.

Сообщается, что Управлением по военным делам районной прокуратуры Гдыни инициировано расследование случившегося. В настоящее время на месте трагедии работают следователи.