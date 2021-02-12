Киев, 12 февраля 2021, 15:54 — REGNUM В Киеве у станции метро «Черниговская» обнаружили тело 23-летнего гражданина Швейцарии. Об этом сообщил 12 февраля Telegram-канал «Киев сейчас».
Журналисты отмечают, что ночью полиция задержала парня за драку, однако около 01:00 отпустила. Утром прохожие обнаружили его без обуви с признаками переохлаждения.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на греческом острове Лесбос было найдено тело мигранта, скончавшегося от переохлаждения.
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