Киев, , 15:54 — REGNUM В Киеве у станции метро «Черниговская» обнаружили тело 23-летнего гражданина Швейцарии. Об этом сообщил 12 февраля Telegram-канал «Киев сейчас».

Журналисты отмечают, что ночью полиция задержала парня за драку, однако около 01:00 отпустила. Утром прохожие обнаружили его без обуви с признаками переохлаждения.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на греческом острове Лесбос было найдено тело мигранта, скончавшегося от переохлаждения.

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