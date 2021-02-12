Французская Республика, , 15:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане. Подземные толчки произошли у группы островов Луайоте, относящихся французской Новой Каледонии. Об этом 12 февраля сообщила Геологическая служба США.

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Сейсмособытие было зафиксировано в 10:06 по времени UTC (13:06 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.

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Напомним, днём ранее подземные толчки магнитудой 6,6 произошли недалеко от группы островов Луайоте, которые относятся к французской Новой Каледонии. Эпицентр землетрясения находился в 530 км к востоку от города Нумеа — столицы Новой Каледонии. Его очаг залегал на глубине 10 км. Угроза цунами не объявлялась.