Житомир, Украина, 12 февраля 2021, 15:10 — REGNUM В Житомирской области Украины загорелся локомотив пассажирского поезда «Львов — Артёмовск» (переименован в Бахмут). Об этом сообщила 12 февраля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Загорелась дизельная установка локомотива. Огонь охватил площадь 20 кв. метров. В тушении огня принимали участие две единицы техники и девять человек личного состава.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области четыре человека, включая двух детей, госпитализированы с симптомами отравления парами бензина.
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