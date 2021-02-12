Житомир, Украина, , 15:10 — REGNUM В Житомирской области Украины загорелся локомотив пассажирского поезда «Львов — Артёмовск» (переименован в Бахмут). Об этом сообщила 12 февраля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Вблизи села Красносёлка Коростенского района в тепловозе пассажирского поезда сообщением Львов — Бахмут произошёл пожар», — сказано в сообщении.

Загорелась дизельная установка локомотива. Огонь охватил площадь 20 кв. метров. В тушении огня принимали участие две единицы техники и девять человек личного состава.

«Травмированных и погибших в результате происшествия нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области четыре человека, включая двух детей, госпитализированы с симптомами отравления парами бензина.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине четыре человека отравились парами бензина