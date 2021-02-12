Нижний Новгород, , 14:55 — REGNUM Нижегородские полицейские задержали наркоперевозчика, ехавшего из Московской области в Татарию с особо крупной партией синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники нижегородской госавтоинспекции, дежурившие на автотрассе «М-7», проверяя документы у водителя остановленной ими машины, обратили внимание на то, что у него имелись признаки наркотического опьянения.

При осмотре иномарки правоохранители обнаружили в багажнике и в салоне автомобиля пять пакетов с подозрительным порошком. Впоследствии экспертиза установила, что это наркотическая смесь, содержащая свыше 3 кг метилэфедрона.

Также стало известно о том, что задержанный 37-летний житель города Нижнекамска является подследственным по делу о незаконном обороте наркотиков, которое расследуется в Татарии.

В итоге против арестованного нижегородскими полицейскими наркоперевозчика возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения.