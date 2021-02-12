Мукачево, Украина, , 14:54 — REGNUM В Закарпатской области на двух участковых инспекторов Мукачевского погранотряда было совершено нападение. Об этом сообщила 12 февраля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, неизвестные ворвались в дом, который арендовали инспекторы, распылили слезоточивый газ и начали угрожать госчиновникам физической расправой.

«Либо вы с нами, либо будут проблемы», — цитирует пресс-служба слова злоумышленников.

В ведомстве предполагают, что нападавшие могут иметь отношение к контрабандистам. Один из пострадавших инспекторов входил в состав погранотряда, который недавно изъял около 20 ящиков контрабандных сигарет из тайника, оборудованного недалеко от границы с Венгрией.

Напомним, ранее возле границы с Румынией украинские пограничники обнаружили автомобиль Ford Transit, в котором находились 16 тыс. пачек сигарет.

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