Сухум, 12 февраля 2021, 14:49 — REGNUM Глава МЧС Абхазии Лев Квициния позвонил начальнику ГУ МЧС РФ по Северной Осетии Александру Хоружию в связи со взрывом во Владикавказе 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба абхазского министерства.
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По данным пресс-службы, Квициния выразил сочувствие в связи со случившимся и предложил помощь.
«По словам Льва Квицинии, абхазские спасатели при необходимости готовы оказать всяческую помощь и содействие при ликвидации последствий данного чрезвычайного происшествия», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля во Владикавказе в торговом центре произошёл мощный взрыв. Здание оказалось полностью разрушено. Данных о пострадавших и погибших нет.
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