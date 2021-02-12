Сухум, , 14:49 — REGNUM Глава МЧС Абхазии Лев Квициния позвонил начальнику ГУ МЧС РФ по Северной Осетии Александру Хоружию в связи со взрывом во Владикавказе 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба абхазского министерства.

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По данным пресс-службы, Квициния выразил сочувствие в связи со случившимся и предложил помощь.

«По словам Льва Квицинии, абхазские спасатели при необходимости готовы оказать всяческую помощь и содействие при ликвидации последствий данного чрезвычайного происшествия», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля во Владикавказе в торговом центре произошёл мощный взрыв. Здание оказалось полностью разрушено. Данных о пострадавших и погибших нет.

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