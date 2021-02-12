Краснодар, , 14:33 — REGNUM Сотрудники противопожарной службы ликвидировали открытое горение в котельной на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Советском районе Красноярска. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«В 17:05 (13:05 мск) — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

При этом ранее, в 16:35 (12:35 мск), возгорание было локализовано на площади 200 кв. м. В общей сложности к работам по тушению пожара привлекалось 104 человека и 35 единиц техники, включая 51 человека и 16 единиц техники от МЧС России.

Также в МЧС уточнили, что возгорание произошло в котельной, которая пристроена к складу ГСМ. Кроме того, указывается, что у пострадавшего в результате пожара мужчины ожоги рук второй степени, он направлен в больницу края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске произошли взрыв и пожар.