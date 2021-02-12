Москва, , 14:18 — REGNUM Ребенок в возрасте 11 месяцев получил ожоги лица и шеи углём из кальяна в одном из кафе Москвы. Об этом сообщается на официальной странице столичной прокуратуры.

По предварительной информации инцидент произошел ночью 11 февраля. В заведении общественного питания младенец находился вместе со своей матерью. Пострадавшему была оказана помощь в медицинском учреждении.

На данный момент Басманная межрайонная прокуратура столицы проводит проверку по факту этого происшествия. Во время контрольных мероприятий планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет решаться вопрос о мерах реагирования.

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