Ижевск, , 13:58 — REGNUM Два пешехода, которые шли вдоль проезжей части дороги, попали под колёса автомобиля на 1 км Сарапульского тракта. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртии.

Женщина за рулём авто не справилась с управлением и совершила наезд на двоих пешеходов, которые шли по проезжей части во встречном направлении. Женщины в возрасте 59 и 60 лет получили травмы различной степени тяжести, обе пострадавших госпитализированы.

В ГИБДД не исключили, что причиной аварии стала скользкая дорога.

«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции в отношении владельца дороги возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве»)», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее пяти человек погибли и еще 36 получили травмы в результате крупного ДТП с участием приблизительно ста автомобилей в американском штате Техас. В полиции считают, что аварию спровоцировала наледь на дороге.

Читайте также: В Техасе пять человек погибли при ДТП с участием около ста автомобилей