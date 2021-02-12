Назрань, Ингушетия, , 13:37 — REGNUM В Ингушетии произошел пожар в городе Назрани в здании по улице Западная, где располагалась аптека. Инцидент случился рано утром 12 февраля. В результате пожара пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в спасательное ведомство в 04:10. Прибывшие на место пожарные обнаружили в горящем помещении площадью 54 кв. м одного пострадавшего. Ему была оказана первая помощь, после чего его передали в руки врачей и доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Состояние получившего травмы удовлетворительное.

После устранения горения спасатели начали выяснять причины происшествия. На месте ЧП работали девять сотрудников МЧС.