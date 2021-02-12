Чебоксары, , 13:33 — REGNUM Тела четырёх жителей Чувашии, которые погибли при пожаре в Тверской области, будут доставлены в республику. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев на своей странице в соцсетях.

По его словам, из Тверской области пришли «страшные новости». В огне погибли «сразу четыре наших земляка — молодые, сильные мужчины».

«Связался с коллегой Игорем Михайловичем Руденей, договорились о помощи в возвращении наших земляков на родину. К сожалению, путь домой для них будет последним», — написал Олег Николаев.

Руководитель региона выразил соболезнование родным и близким погибших, отметив, что «это невосполнимая утрата».

По предварительным данным правоохранителей, 10 февраля мужчины прибыли из Чувашии в деревню Олений Рог 2 Тверской области для строительства дома и разместились в одноэтажной деревянной бытовке. По информации следственного управления СКР по Тверской области, в ночь на 11 февраля здесь произошёл пожар, при тушении которого внутри обнаружены тела с признаками отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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