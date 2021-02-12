Воронеж, , 13:16 — REGNUM В Воронеже в ночь с 11 на 12 февраля прошёл дождь при сохранении минусовой температуры, и на улицах образовался ледяной накат. Мэр Вадим Кстенин провел оперативное совещание с руководителями районных управ, где поставил ряд задач по ликвидации последствий снежно-ледяных образований и снежного наката, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Улицы Воронежа после ледяного дождя Voronezh-city.ru

«Вы сейчас должны самым активным образом продолжать расчищать и засыпать пескосмесью тротуары. Мобилизуйте сегодня все ресурсы на них, чтобы воронежцы смогли безопасно передвигаться», — заявил мэр.

Сложная ситуация сложилась во дворах, за которые отвечают управляющие компании. УК должны составить график обработки пешеходных дорожек и работать круглосуточно.

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Днём снег начал активно таять, но далее синоптики обещают резкое похолодание, поэтому главные магистрали и наиболее сложные участки улично-дорожной сети должны очистить от снега обработать противогололедными материалами.