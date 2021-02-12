Ярославль, , 13:13 — REGNUM 12 февраля в Ярославле в Заволжском районе судебные приставы приступили к сносу незаконно построенного частного дома. Об этом сообщает УФССП по Ярославской области.

Снос дома в Ярославле УФССП по ЯО

Земельный участок и жилой дом 1931 года постройки принадлежал двум собственником. Один из них построил на общей земле ещё один дом в 2010 году, при этом разрешения на строительство он не получал. Однако в 2016 году вторая доля была продана. Новый собственник оспорил постройку в суде.

Суд встал на его сторону и постановил снести самовольно возведённую постройку площадью более 200 метров. Добровольно исполнить решение суда хозяин строения отказался, и на место прибыли приставы вместе с экскаватором.