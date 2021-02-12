Красноярск, , 13:10 — REGNUM В Советском районе Красноярска локализован пожар в здании склада по хранению ГСМ. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Возгорание склада на ул. Пограничников произошло 12 февраля в 15:29 по местному времени. Локализовали пожар в 16:35.

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В тушении принимают участие 80 человек, 29 единиц техники, в том числе 45 человек и 15 единиц техники от МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожару на складе ГСМ в Красноярске предшествовал взрыв. По имеющейся информации, пострадал один человек.

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