Нижний Новгород, , 13:08 — REGNUM После перекрытия трассы М-7 «Волга» из-за ДТП утром 12 февраля движение по автодороге возобновлено в 12:40 мск. От этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

В настоящее время проезжая часть освобождена от поврежденных автомобилей. Однако ликвидация последствий аварии продолжается.

В управлении отметили, что погодные условия в Нижегородской области для автолюбителей крайне сложные. На федеральных трассах М-7 «Волга», Р-158 и Р-177 непрерывно работает уборочная техника. Водителей призвали оценить дорожную ситуацию, прежде чем отправляться в дальнюю поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, около 10 часов утра перекрытие трассы произошло из-за крупного ДТП в Володарском районе области. Произошла авария с участием четырёх большегрузов, которые двигались в попутном направлении.

В настоящее время в Нижегородской области наблюдается сильный снегопад. Движение на всех дорогах региона затруднено.

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