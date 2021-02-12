Львов, Украина, , 13:08 — REGNUM Во Львовской области четыре человека госпитализированы в больницу с симптомами отравления. Об этом сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной администрации.

«В виду отсутствия электроснабжения в частном доме был запущен бензогенератор, в результате чего парами бензина отравились четыре человека, в том числе два ребёнка (2009 и в 2012 годов рождения)», — сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в Рава-Русскую центральную районную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложных погодных условий в шести областях Украины обесточены 86 населённых пунктов, из них 38 — во Львовской области.

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