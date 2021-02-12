Уфа, , 13:06 — REGNUM Проверку по факту пожара в жилом доме, в котором погибли два мальчика, организовала прокуратура в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По предварительной информации, в тот момент, когда начался пожар, в доме находились трое детей и трое взрослых. В результате два мальчика погибли, взрослые и еще один ребенок спаслись.

Сотрудникам Мелеузовской межрайонной прокуратуры предстоит проверить соблюдение законодательства о противопожарной безопасности, а также исполнение законодательства сотрудниками системы профилактики правонарушений и безнадзорности детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар в жилом доме на площади 70 кв. метров, который унес жизни двух мальчиков, произошел в н.п. Зирган.

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