с. Смазнево, , 12:47 — REGNUM В Алтайском крае отправлен под домашний арест председатель СПК им. Фрунзе, где при сходе снежной массы с крыши зернохранилища погибло четверо работников предприятия. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает региональное СУ СК РФ.

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По данным следствия, трагедия произошла по причине ненадлежащего обеспечения соблюдения обвиняемыми правил охраны труда и соблюдения техники безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП, в котором погибли четверо из восьмерых рабочих, произошло утром 8 февраля, в 10:00 по местному времени на станции Смезнево.

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Трагедии способствовали перепады температуры окружающего воздуха, периоды резкого потепления и метели.

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