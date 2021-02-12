Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM В Екатеринбурге сняли деньги с мужчины, который являлся полным тёзкой должника. Об этом заявил журналистам представитель общественной организации «Блокпост» Дамир Садритдинов.

По словам общественника, пострадавший «отличался» от должника по адресам прописки и ИНН. После подачи иска в суд в ФССП внесли коррективы. Позже оказалось, что деньги продолжают убывать с карты человека, а судебный пристав не закрыла производство.

«Мы общались с этой женщиной, просили ее закрыть производство, она говорила, что все в порядке, но все равно ничего не делала», — сказал Садридтинов.

Суд откладывал заседание пять раз, так как пристав не являлась на заседание. В итоге её действие были признаны незаконными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральские приставы смогли найти незаконно отобранный автомобиль, который гражданин прятал в сугробе.

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