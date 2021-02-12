Брянск, , 12:52 — REGNUM Грузовые транспортные средства скопились перед многосторонними автомобильными пунктами пропуска в Брянской области. Из-за неблагоприятных погодных условий на таможне стоят почти 200 машин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянской таможни.

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Грузовики застряли перед пунктами пропуска Троебортное и Новые Юрковичи. Также очередь наблюдается и в нейтральных зонах.

«Перед МАПП Троебортное находится 80 грузовых транспортных средств, а также наблюдается скопление автомобилей в нейтральной зоне между пунктами пропуска. 11 февраля с 21:00 через сопредельный украинский пункт пропуска Сеньковка было прекращено движение всех категорий транспортных средств, в результате перед МАПП Новые Юрковичи в очереди скопилось более 100 грузовиков», — пояснил первый заместитель начальника таможни Дмитрий Машаров.

В Брянской таможне советуют перевозчикам воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. Регион оказался в зоне действия мощного балканского циклона Volker.