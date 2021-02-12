Брянск, 12 февраля 2021, 12:52 — REGNUM Грузовые транспортные средства скопились перед многосторонними автомобильными пунктами пропуска в Брянской области. Из-за неблагоприятных погодных условий на таможне стоят почти 200 машин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянской таможни.
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Грузовики застряли перед пунктами пропуска Троебортное и Новые Юрковичи. Также очередь наблюдается и в нейтральных зонах.
В Брянской таможне советуют перевозчикам воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. Регион оказался в зоне действия мощного балканского циклона Volker.