Нижний Новгород, , 12:33 — REGNUM В Нижегородской области на 366-м км трассы М-7 «Волга» из-за ДТП временно перекрыто движение в сторону Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Перекрытие трассы произошло из-за крупного ДТП в Володарском районе области.

Водителям предлагается возможный путь объезда: поворот на Ильиногорск на 356 км М-7, далее через Володарск с выездом на М-7 на 367 км.

Произошла авария с участием четырёх большегрузов, которые двигались в попутном направлении. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и регионального управления МЧС.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в Нижегородской области наблюдается сильный снегопад. Движение на всех дорогах региона затруднено. На трассе М-7 в районе населенного пункта Ветчак и на автодороге Р-159 в Борском районе около деревни Золотово развернуты мобильные пункты обогрева. Рядом с пунктами дежурят сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС по Нижегородской области с основной и специальной техникой для ликвидации любых аварийных ситуаций.