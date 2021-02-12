Красноярск, , 12:31 — REGNUM В Красноярске при пожаре на складе ГСМ 12 февраля, по предварительным данным, пострадал один человек.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, пожару на ул. Пограничников присвоен ранг №2 из пяти.

Обрушилась часть кровли горящего здания. Площадь возгорания уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам очевидцев, пожару на складе ГСМ на Пограничников предшествовал мощный взрыв. По информации красноярских СМИ, площадь возгорания составляет около 800 кв. м.

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