Чита, , 12:30 — REGNUM В Центральный районный суд Читы Забайкальского края направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обманом завладела крупной суммой денег, собранной благотворителями для якобы больного ребёнка. Подробности сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Начать сбор средств злоумышленнице позволили старые медицинские документы о наличии у её совершеннолетней дочери перенесённого в детстве заболевания, которым она в настоящее время фактически не страдает.

Направив их в иностранную медицинскую организацию, женщина получила ответ о готовности разработать рекомендации по дальнейшему лечению с калькуляцией предполагаемых расходов.

На основании данных документов компания через благотворительную организацию безвозмездно передала злоумышленнице 2,5 млн рублей, которые она потратила на приобретение квартиры и путешествия, пояснили в прокуратуре.