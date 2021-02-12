Красноярск, 12 февраля 2021, 12:24 — REGNUM На складе горюче-смазочных материалов в Красноярске произошли взрыв и пожар. Об этом 12 февраля сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
«В результате пожара на складе произошло частичное обрушение здания. Ранг пожара № 2 из пяти возможных», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также в МЧС по региону указали, что в данный момент площадь пожара уточняется и отметили, что в работах по его ликвидации задействованы 10 единиц техники и примерно 25 человек личного состава.
«По предварительным данным, есть пострадавший», — добавили в пресс-службе.
При этом в прокуратуре края журналистам рассказали, что на данном объекте произошли взрыв и пожар.
«В 15:53 (11:53 мск) поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом по адресу: ул. Пограничников, дом 44, строение 3», — сказали в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГУ МЧС России по Красноярскому краю подтвердили информацию о пожаре в Советском районе Красноярска