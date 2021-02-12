Иваново, , 12:39 — REGNUM Тело 41-летнего мужчины с огнестрельными ранами обнаружено в спальной районе Иваново. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Преступление произошло 11 февраля около 21:00 во дворе дома № 2 по улице Танкиста Белоросова. У местного жителя обнаружили четыре огнестрельные раны в области груди и живота. Он скончался до приезда скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств.