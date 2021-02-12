Красноярск, , 12:16 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанет бывший руководитель городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства по обвинению в халатности. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Красноярскому краю.

По данным ведомства, из-за преступной халатности и небрежного отношения 42-летнего мужчины к своим обязанностям с октября 2019 по февраль 2020 года в городе бесконтрольно росла численность бродячих собак. В результате увеличилось число нападений на людей — двое пострадали, в том числе малолетний мальчик, четыре граждан погибли.

Кроме того, на территории города был введен режим ЧС биолого-социального характера, вызванной нападением бродячих животных на людей.

«В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.