Красноярск, , 12:15 — REGNUM В ГУ МЧС России по Красноярскому краю подтвердили информацию о пожаре в Советском районе Красноярска.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, возгорание в здании склада по хранению ГСМ произошло днём 12 февраля в 15:29 по местному времени.

От МЧС в тушении принимают участие 45 человек, задействовано 15 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожару на складе ГСМ в Красноярске, по словам очевидцев, предшествовал мощный взрыв. Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске произошёл мощный взрыв в промышленном здании