Лефкоша, , 12:04 — REGNUM В Турецкой Республике Северного Кипра задержали бывшего следователя из Горно-Алтайска Александра Сатлаева, который сбежал из местной тюрьмы. Об этом 12 февраля сообщает Anadolu.

Отмечается, что 8 февраля Сатлаев совершил побег из центральной тюрьмы Никосии и в течение четырёх дней скрывался в одном из заброшенных домов района Кирения. Однако полицейские задержали заключенного.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году кипрская полиция задержала Сатлаева по обвинении в нападении на женщину.

Ранее он работал в следственных органах Республики Алтай, а в 2015 году был осуждён на шесть лет за изнасилование четырёх женщин и попытку изнасилования ещё четырёх. В августе 2019 года вышел на свободу по УДО, но вновь напал на девушку в Барнауле, после чего пустился в бега. За грабёж с применением насилия по законам Северного Кипра ему грозит пожизненное заключение.

Читайте также: Алтайского следователя-маньяка задержали на Кипре за нападение на женщину