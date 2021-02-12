Уфа, , 12:03 — REGNUM Двое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что днем 12 февраля пожарные Мелеузовского района получили информацию о пожаре в н.п. Зирган. Прибыв на место, они зафиксировали открытое горение в доме 7×10 метров. Вскоре они ликвидировали горение.

Отмечается, что в ходе борьбы с огнем спасатели обнаружили тела мальчиков 2015 года рождения и 2016 года рождения. Еще один мальчик 2012 года рождения пострадал. По предварительной информации, он отравился угарным газом. Ребенка срочно доставили в больницу. В медучреждение доставили и мать детей 1990 года рождения.

С огнем боролись 11 спасателей на трех единицах техники.

Читайте ранее в этом сюжете: После взрыва газопровода в Петербурге найден труп мужчины