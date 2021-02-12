Красноярск, , 12:01 — REGNUM В промышленном здании на улице Пограничников в Красноярске произошёл мощный взрыв. После этого начался пожар.

На место ЧП выехали пожарные. Промышленное здание горит изнутри. По словам очевидцев, от взрыва здание буквально разворотило изнутри, передаёт красноярский Telegram-канал «Борус».

По имеющейся информации, площадь возгорания составляет около 800 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 3 февраля при пожаре на складе автозапчастей погибли четыре человека — работник предприятия и трое пожарных.

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