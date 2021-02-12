Джакарта, , 11:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в округе Пачитан провинции Восточная Ява, сообщает Detik.

Согласно данным, предоставленным агентством метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 12 февраля 2021 года в 12:05 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 94 км к юго-востоку от округа Пачитан. Очаг землетрясения находился на глубине 16 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.