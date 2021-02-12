Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM В отношении 61-летнего Юрия Ф., учителя ОБЖ одной из гимназий Приморского района Санкт-Петербурга, которого уличили в развратных действиях с восьмиклассницей, возбуждено второе уголовное дело — в связи с его действиями по отношению к другой гимназистке, возраст которой меньше 14 лет. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, ранее ученица 8 класса гимназии №42 Приморского района сообщала руководству школы, о том что ее домогается учитель. Но словам подростка не верили и требовали доказательств. В итоге девочка пошла на отчаянный шаг и тайно записала на мобильный телефон, как к ней грязно пристает учитель. В итоге мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

Вечером 11 февраля стало известно о еще одной жертве, также учащейся этой гимназии, к которой приставал учитель ОБЖ.

«В настоящее время в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство», — уточнили в ведомстве.

В части 2 статьи 135 УК РФ идет речь о развратных действиях в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста. За это преступление грозит до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, мужчина во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении двух школьниц.

В настоящий момент решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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