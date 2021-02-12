Джакарта, 12 февраля 2021, 11:47 — REGNUM Лесные пожары в провинции Южная Суматра в Индонезии потушили спустя два дня, сообщает CNN Indonesia.
«Площадь сгоревшего участка оценивается примерно в девять гектаров. Спасатели подтвердили площадь сожженной земли с помощью беспилотных летательных аппаратов», — заявили в региональном агентстве по ликвидации стихийных бедствий Южной Суматры.
Пожары произошли из-за самовозгорания торфа, который залегает на глубине 30 сантиметров.
Как сообщало ИА REGNUM, морская полиция Малайзии задержала семерых граждан Индонезии.