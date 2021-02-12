Орел, , 12:24 — REGNUM Тела двух женщин пенсионного возраста обнаружены в квартире в Заводском районе города Орла. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Погибшие — мать и дочь — были обнаружены по месту жительства 11 февраля. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.