Берлин, , 11:46 — REGNUM На территории Дании и Германии были арестованы 14 человек по подозрению в планировании и организации террористических актов. Об этом 11 февраля сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

В Управлении службы безопасности Дании сообщили журналистам, что 13 человек были задержаны на территории острова Зеландия. В месте их временного проживания были обнаружены взрывчатые вещества и комплектующие для их производства, а также огнестрельное оружие. По предварительным данным, подозреваемые готовили проведение терактов на территории Дании и Германии.

В ходе следственных действий выяснилось, что у них может быть сообщник на территории Германии. В Федеральном управлении уголовной полиции Германии сообщили, что задержали его. Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп поблагодарил власти Германии за сотрудничество.

«К сожалению, этот случай показывает, что угроза для Дании и Европы в целом по-прежнему серьезна», — прокомментировал он задержания.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Правоохранители Дании и Германии выясняют все обстоятельства дела.