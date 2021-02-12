Каргополь, Архангельская область, , 11:38 — REGNUM Прокуратура Архангельской области начала проверку по факту пожара в одном из многоквартирных домов Каргополя.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Каргопольского района.

Напомним, пожар произошел накануне вечером. Из дома были эвакуированы 19 человек, в том числе девять детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Архангельске при пожаре в многоквартирном деревянном доме были спасены 12 детей.