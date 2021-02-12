Закаменский район, Бурятия, , 11:35 — REGNUM Сотрудники следственного управления СКР по Бурятии наградили ученицу школы в селе Енгорбой Закаменского района медалью «Доблесть и отвага». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 2 апреля 2020 года она спасла при пожаре малолетних сестру и брата.

В тот день местная жительница затопила печь в доме, затем пошла заниматься огородом. Трое её детей спали в доме. В какой-то момент начался пожар, дым пошёл из дверей. Женщина побежала в дом, однако к этому времени её 14-летняя дочь вынесла на руках младшего брата и передала матери.

«Затем девочка, несмотря на угрозу для собственной жизни и здоровья, вернулась в дом, откуда пыталась вывести сестру, но путь к двери был отрезан огнем. Тогда Ксения, не растерявшись, прошла к окну и через проем передала сестру матери, после чего самостоятельно выбралась на улицу», — отметили в управлении.

В результате благодаря смелости школьницы, никто на пожаре не пострадал. Следователи обратились с просьбой о награждении героини в центральный аппарат СК, благодаря чему самоотверженность и отвагу девочки отметил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

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