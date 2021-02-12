Чита, , 11:35 — REGNUM Жителей Забайкалья предупредили об ухудшении погодных условий в предстоящие выходные. По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля в регионе ожидаются: усиление ветра до 15−20 м/с, поземок, снег, местами сильный, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица, понижение температурного фона на 10 градусов.

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13 февраля температура ночью будет достигать 25−30°С, при прояснении 30−35°С, днём 12−17°С, местами 17−22°С мороза.

Ночью 14 февраля похолодает до 32−37°С, а по северной половине края — до — 42 °C, днём будет 13−18°С (местами 19−24°С мороза).

Как уже сообщало ИА REGNUM, прогнозы синоптиков о снегопадах и метелях оправдались в Забайкальском крае: накануне, 11 февраля, в регионе пришлось даже вводить временное ограничение движения пассажирских автобусов.

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