Нижний Новгород, , 11:32 — REGNUM В Нижегородской области на 366-м км трассы М-7 «Волга» временно перекрыто транспортное движение в сторону Нижнего Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, движение перекрыто около 10:10 (мск) из-за ДТП в Володарском районе.

Возможный маршрут объезда: поворот на Ильиногорск на 356-м км М-7, далее через Володарск с выездом на М-7 на 367-м км.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются. Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород ликвидируют последствия аварии.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощные снегопады обрушились на европейскую часть России. 12 февраля Нижний Новгород встал пробках из-за снегопада.